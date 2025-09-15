Folie pour l’OM, le Real Madrid balance !

Mardi soir, l’OM entamera sa campagne de Ligue des champions par un déplacement sur la pelouse du Real Madrid. Un gros match qui a fait naître un sacré engouement. Présent en conférence de presse, Aurélien Tchouaméni a notamment révélé qu’il avait reçu de très nombreuses demandes de billets pour assister à la rencontre face aux Marseillais.
En ce début de saison, tout sourit au Real Madrid. Le club espagnol est premier de Liga, avec douze points en quatre matches. Une belle réussite que Xabi Alonso doit en grande partie à Kylian Mbappé, intenable depuis la reprise (quatre buts et une passe décisive).
Un premier choc Real Madrid-OM
Après ce très bon début de saison en Liga, le Real Madrid retrouve la Ligue des champions ce mardi. Les protégés de Xabi Alonso reçoivent l’OM, pour le grand retour des Marseillais en C1. Les coéquipiers de Mason Greenwood voudront créer l’exploit et ainsi commencer de la meilleure des manières leur aventure européenne.
« Beaucoup de gens m’ont demandé des billets pour venir voir le match »
Avant d’affronter l’OM, Aurélien Tchouaméni était ce lundi en conférence de presse. Le milieu de terrain du Real Madrid a confié que l’engouement autour de cette rencontre était immense, notamment par rapport aux nombreuses demandes de billets qu’il avait reçues. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Marseille est une grosse équipe de Ligue 1. Je m’attends à un match difficile, en Ligue des champions, avec de grandes équipes. Je ne sais pas si tous les Espagnols connaissent l’OM, mais c’est une équipe très suivie en France. Beaucoup de gens m’ont demandé des billets pour venir voir le match. En tant que Français et fan du Real Madrid, j’ai vraiment hâte d’être à cette compétition. » Contrairement à certains de ses coéquipiers, le joueur de l’équipe de France a lui déjà affronté Marseille par le passé, que cela soit avec Bordeaux ou bien Monaco.