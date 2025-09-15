Folie pour l’OM, le Real Madrid balance !

Alexis Brunet

Mardi soir, l’OM entamera sa campagne de Ligue des champions par un déplacement sur la pelouse du Real Madrid. Un gros match qui a fait naître un sacré engouement. Présent en conférence de presse, Aurélien Tchouaméni a notamment révélé qu’il avait reçu de très nombreuses demandes de billets pour assister à la rencontre face aux Marseillais.

En ce début de saison, tout sourit au Real Madrid. Le club espagnol est premier de Liga, avec douze points en quatre matches. Une belle réussite que Xabi Alonso doit en grande partie à Kylian Mbappé, intenable depuis la reprise (quatre buts et une passe décisive).

Un premier choc Real Madrid-OM Après ce très bon début de saison en Liga, le Real Madrid retrouve la Ligue des champions ce mardi. Les protégés de Xabi Alonso reçoivent l’OM, pour le grand retour des Marseillais en C1. Les coéquipiers de Mason Greenwood voudront créer l’exploit et ainsi commencer de la meilleure des manières leur aventure européenne.