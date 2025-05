Eyraud : Son grand projet avec l’OM !

Ancien président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud revient sur l’impact émotionnel du club dans la cité phocéenne. Marqué par l’attachement profond des supporters, il raconte une anecdote forte et dévoile le grand projet qu’il avait à l’époque : renforcer le lien entre le club et la ville en impliquant davantage les acteurs sociaux locaux.

Alors qu’il était président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud a vécu des aventures complètement folles. L’ancien bras droit de Frank McCourt a expliqué, à travers un témoignage, l’importance des résultats de l’OM pour la ville de Marseille :

« Un jour, on me dit : “Vous savez, quand j’étais médecin aux urgences, les soirs de défaite de l’OM, les urgences à Marseille se remplissaient beaucoup plus vite que lors d’une nuit normale.” Là, je me suis dit : “Wow.” Il ne parlait pas de bagarres entre ultras, c’était autre chose. C’était le désarroi, le désespoir, le stress, l’angoisse que pouvaient générer les défaites du dimanche soir. »