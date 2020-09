Foot

EXCLU - Présidence de la LFP : Nasser Al-Khelaïfi ne veut pas de Vincent Labrune !

Publié le 2 septembre 2020 à 11h40 par Alexis Bernard

Candidat aux prochaines élections pour la présidence de la LFP, Vincent Labrune ne fait pas l’unanimité au sein des présidents de Ligue 1. Et notamment de Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG…

Les prochaines élections de la LFP pour le poste de président ont lieu le 10 septembre prochain. Elles devaient avoir lieu en novembre mais comme l’actuelle présidente, Nathalie Boy de la Tour, a indiqué ne pas être candidate à sa succession, les instances ont décidé d’avancer les élections. Et les candidats sont nombreux puisque Gervais Martel, Alain Guerrini, François Morinière, Michel Denisot et un certain Vincent Labrune se présentent aux votes du Conseil d’Administration de la LFP. Mais d’après nos sources, depuis plusieurs jours, un vent de contestation commence à naître au sein d’une partie des présidents de Ligue 1. Porté par le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, il vise l’ancien président de l’OM (2011-2016), Vincent Labrune.

Al-Khelaïfi veut Morinière, Aulas pousse pour Denisot