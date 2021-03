Foot

EXCLU : « L’union Ligue 3 », le mouvement du National s’organise comme jamais !

Publié le 10 mars 2021 à 17h49 par Alexis Bernard

Comme révélé par le10sport.com, une réunion devait se tenir ce mercredi entre l’ensemble des présidents du National 1. Un mouvement qui s’organise et qui prend désormais le nom de « L’Union Ligue 3 ».

Depuis quelques années, ils sont 4 ou 5 présidents du National à se battre pour demander le statut professionnel. Un mouvement qui prend désormais une toute autre ampleur puisque ce mercredi, c’est l’ensemble des patrons des clubs de National 1 qui s’est réuni. Pas un absent à l’appel, du jamais vu dans l’histoire de ce championnat, considéré comme l’antichambre du niveau professionnel. Nombreux sont les talents du National à émerger dans ce plus haut niveau amateur avant de découvrir la Ligue 2, la Ligue 1 et même les championnats étrangers. Il ne manquait qu’à fédérer le mouvement et c’est désormais chose faite avec la création de « L’Union Ligue 3 ».

Un sujet clé pour le prochain président de la FFF