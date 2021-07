Foot - Euro

EXCLU : Dans les coulisses d’un Euro et de ses « petites mésaventures »…

Publié le 13 juillet 2021 à 12h05 par Alexis Bernard mis à jour le 13 juillet 2021 à 12h06

Il s’en ait passé des choses, dans cet Euro 2020 disputé en 2021. Le 10 Sport a recueilli quelques anecdotes croustillantes dont voici le nectar.

La boulette d’une hôtesse…

Avant d’affronter les Pays-Bas, la République Tchèque a mis plus de temps que prévu pour rejoindre Budapest. Leur avion a en effet eu 6 heures de retard ! Le motif de ce petit « contretemps » ? Une hôtesse a commis une petite boulette en se trompant de bouton au moment de fermer l’avion. Elle a appuyé sur celui des toboggans… Le temps de réparer et réarmer le système, il s’est écoulé 6 heures. Ça n’a pas empêché les Tchèques d’être à l’heure pour battre les Pays-Bas.

Facture fumante pour l’Italie !

Après trois matchs à Rome, à la maison, l’Italie s’est envolée pour Londres et l’Angleterre, afin de disputer son huitième de finale contre l’Autriche. Et à son arrivée à l’hôtel, les joueurs se sont plaints de leurs chambres car les fenêtres ne s’ouvraient pas. Au moment de quitter l’établissement, après avoir leur billet pour les quarts de finale en poche, la fédération italienne est repartie avec une facture salée d’environ 5 000 euros. Treize chambres ont dû être nettoyées à cause d’odeur de cigarettes.

Mancini rattrapé par la patrouille

Italie toujours… Le sélectionneur, Roberto Mancini, a voulu se promener autour de l’hôtel dans lequel séjournait son équipe. D’après nos sources, il aurait vite été rattrapé par la patrouille qui veillait au respect du protocole sanitaire lié au Covid…. Le patron qui se fait taper sur les doigts, bel exemple !

Panne moteur pour la Suisse

Si les Tchèques ont dû attendre 6 h pour pouvoir faire décoller leur avion, à cause d’un toboggan enclenché par erreur, les Suisses ont patienté 4 h de leur côté. Un moteur qui a refusé de démarrer. Caisse à outil à la main, un technicien a été « réparer » le problème technique. Après 4h de manutention, le pilote a indiqué au groupe suisse qu’il allait faire « une dernière tentative »… Malgré des mines suisses peu rassurées, la tentative a marché et l’avion a pu décoller.