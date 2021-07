Foot - Euro

Angleterre - Danemark : La fin du miracle danois…

Publié le 5 juillet 2021 à 16h20 par La rédaction

Héroïque depuis le début de l’Euro, le Danemark ne fera pas le poids face à une équipe d’Angleterre en pleine bourre. Voici nos pronostics pour la deuxième demi-finale.

Si pour le Danemark, cet Euro 2021 a débuté comme un cauchemar, avec le malaise cardiaque de Christian Eriksen et deux défaites face respectivement à la Finlande et la Belgique, la machine danoise s’est lancée sur le troisième match de poule pour arracher un ticket pour les huitièmes de finale. Irréprochable depuis le début de la compétition de par son abnégation, sa solidité défensive et puissance offensive, le Danemark a déjoué les pronostics et s'est hissé dans le dernier carré. L’outsider danois semble ainsi petit à petit revivre son rêve du sacre face à l'Allemagne le 26 juin 1992.

L’Angleterre, à domicile…