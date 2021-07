Foot - Euro

Euro 2021 : Insultes, racisme... Le message poignant de Marcus Rashford après la défaite anglaise

Publié le 12 juillet 2021 à 23h08 par La rédaction

Victime de propos racistes sur les réseaux sociaux après son tir au but manqué contre l'Italie, Marcus Rashford a répondu via Twitter. Une réponse forte à ces injures.