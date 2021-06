Foot - Euro

Euro : Serge Gnabry apporte son soutien à Leroy Sané !

Alors que l’Allemagne se rendra à Wembley pour son huitième de finale contre l’Angleterre, beaucoup de joueurs allemands subissent des critiques, et notamment Leroy Sané. Avant le choc contre les Anglais, Serge Gnabry, son coéquipier au Bayern Munich, a tenu à le soutenir durant cette période difficile.