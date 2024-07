Euro 2024 : Un cadre de Deschamps annonce la couleur

Alexis Brunet

L’équipe de France s’est qualifiée pour les demi-finales de l’Euro 2024 ce vendredi, en venant à bout du Portugal aux tirs au but. Au prochain tour, les Bleus de Didier Deschamps affronteront l’Espagne pour une place en finale. Un vrai choc, lors duquel il faudra mettre de l’intensité et surtout marquer, selon Jules Koundé.

Vendredi soir, au bout du suspense, l’équipe de France s’est qualifiée pour les demi-finales de l’Euro 2024. Les partenaires de William Saliba ont éliminé le Portugal, lors des tirs au but. Pour espérer atteindre la finale, les Bleus devront maintenant se défaire de l’Espagne, qui impressionne depuis le début du tournoi.

« Il y a encore des choses qu'on peut améliorer »

Après la rencontre face au Portugal, Jules Koundé s’est exprimé devant les médias. Le défenseur de l’équipe de France a confié être satisfait de la qualification, même s’il estime qu’il y a encore des choses à améliorer. Ses propos sont rapportés par L’Équipe . « Bien sûr qu'on est contents de la victoire. Évidemment, il y a encore des choses qu'on peut améliorer, mais on a été très solides défensivement une nouvelle fois. Le travail collectif était incroyable. Oui, on aurait dû marquer un ou plusieurs buts car on a eu les opportunités, au moins deux sur des situations ouvertes. Mais cela a aussi été très difficile pour eux de se créer des occasions. »

Euro 2024 - PSG : Riolo donne un surnom improbable à Dembélé ! https://t.co/52gHzrulHZ pic.twitter.com/w1o6jl1VqQ — le10sport (@le10sport) July 6, 2024

La France devra marquer face à l’Espagne