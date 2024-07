Euro 2024 : «Il nous l’a fait à l’envers», Mbappé se fait tacler en direct

Alexis Brunet

L’équipe de France s’est qualifiée pour les demi-finales de l’Euro 2024, après avoir disposé du Portugal. Face aux coéquipiers de Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé ne s’est pas montré décisif. Depuis le début du tournoi, le champion du monde n’est pas en grande forme et, au-delà de ses statistiques, c’est également son discours qui agace Florian Gautreau.

Après une saison compliquée avec le PSG, Kylian Mbappé devait être le leader de l’équipe de France, lors de l'Euro. Sauf que depuis le début de la compétition, l’attaquant a beaucoup de mal et, à part un but marqué sur penalty, le nouveau joueur du Real Madrid n’est pas à la fête.

« Il nous l’a fait à l’envers »

En plus de ne pas être très performant sur le terrain, Kylian Mbappé agace par son discours. C’est en tout cas l’avis de l’éditorialiste de RMC Sport Florian Gautreau, qu’il a exprimé en direct lors des Grandes Gueules du Sport . « Mbappé, il nous l’a fait à l’envers. Mbappé il communique toujours à son avantage. Quand il est en conférence de presse, il s’en prend à ses partenaires. Je n’ai plus les mêmes partenaires, je n’ai plus les bons ballons. Il a défendu Griezmann… Si tu as un avocat comme ça, tu vas à la mort direct. Il a taillé Grizou, il a taillé ses coéquipiers parce qu’ils n’ont plus la qualité de passe de Pogba. Mais ce n’est pas parce que lui il ne fait pas d’appel, pas parce que lui démarre toutes ses actions arrêtées ? Mbappé il faut arrêter de lui chercher des excuses parce que lui s’en cherche suffisamment. »

