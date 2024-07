Euro 2024 : Compos probables, enjeux, diffusion TV et horaire... Toutes les infos sur Pays-Bas - Turquie

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi, le dernier quart de finale de cet Euro 2024 va se dérouler à Berlin, et opposera les Pays-Bas à la Turquie. Pas forcément convaincants depuis le début de la compétition, les Hollandais ont su se rassurer lors du tour précédent, et ont l’occasion de revenir sur le devant de la scène en battant la Turquie. Néanmoins, la formation de Vincenzo Montella souhaite également marquer l’histoire, et dispose de sérieux arguments pour inquiéter son adversaire du soir. Présentation.

Depuis de nombreuses années, les Pays-Bas paraissent en retrait. Depuis la Coupe du monde 2014, les Néerlandais enchaînent les déceptions, même si le quart de finale réalisé lors du dernier mondial a donné une lueur d’espoir pour ce véritable pays de football. Engagés en quarts de finale de cet Euro 2024, les Oranje espèrent atteindre le dernier carré, mais pour cela, il faudra disposer d’un adversaire coriace : la Turquie.



Ce samedi soir (21h), les Pays-Bas qui ont tout de même survolé leur 8ème de finale face à la Roumanie (3-0), vont affronter une formation turque qui a démontré une vraie force de caractère face à l’Autriche (1-2). Dotée d’une forte diaspora en Allemagne, la Turquie pourra compter sur l’appui de ses supporters présents en masse à Berlin, alors que ce choc pourrait permettre aux Turcs de retrouver un dernier carré d’une compétition internationale majeure, une première depuis l’Euro 2008...



Le vainqueur de ce match affrontera l’Angleterre ou la Suisse en demi-finale.

Euro 2024 : Les Pays-Bas de retour au sommet ? https://t.co/oqafmUJyWY pic.twitter.com/GsHuEPHeXa — le10sport (@le10sport) June 8, 2024

Les compositions probables

Composition probable des Pays-Bas : Verbruggen - Dumfries, de Vrij, Van Dijk (c), Ake - Schouten, Reijnders - Malen (ou Bergwjin, Frimpong), Simons, Gakpo - Depay



Composition probable de la Turquie : Günok - Müldür, Demiral (ou Bardakci), Akaydin (ou Bardacki), Kadioglu - Özcan, Ayhan - Yilmaz (ou Güler), Calhanoglu (c), Yildiz - Güler

Le joueur à suivre : Cody Gakpo

Co-meilleur buteur de cet Euro 2024 avec trois réalisations au compteur, Cody Gakpo sera assurément l’élément offensif à surveiller du côté des Pays-Bas. L’attaquant de Liverpool, peu en vue avec les Reds cette saison, sait se sublimer avec la tunique orange. Si Xavi Simons ou encore Memphis Depay restent encore assez timides sur le front de l’attaque néerlandaise, ce n’est absolument pas le cas du joueur de 25 ans, qui enchaîne les belles performances, et qui pourrait de nouveau faire des dégâts face à la Turquie ce samedi.

Où et quand voir le match ?