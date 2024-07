France - Portugal : Cristiano Ronaldo sort du silence

Alexis Brunet

Vendredi soir, l’équipe de France a éliminé le Portugal en quart de finale de l’Euro 2024. Une rencontre sur laquelle n’a pas réussi à peser Cristiano Ronaldo. Cela était d’ailleurs sans doute le dernier match de l’ancien joueur du Real Madrid à l’Euro. Dernièrement, l’attaquant est sorti du silence et il s’est adressé aux supporters portugais.

L’équipe de France n’est plus qu’à une victoire d’une nouvelle finale d’Euro. Les Bleus se sont qualifiés pour les demi-finales vendredi soir, en venant à bout du Portugal. Les partenaires de William Saliba sont sortis victorieux de la séance de tirs au but, car les deux équipes n’avaient pas réussis à se départager dans le temps réglementaire (0-0).

Ronaldo n’a pas pesé sur la rencontre

Face aux Bleus, Cristiano Ronaldo était aligné à la pointe de l’attaque du Portugal. L’ancien joueur du Real Madrid n’a pas réussi à peser sur le match et il quitte d’ailleurs la compétition sans avoir inscrit le moindre but en cinq matches.

Un joueur de Deschamps envoie Cristiano Ronaldo à la retraite ! https://t.co/o2rekiP8lv pic.twitter.com/lZLSvpBIbW — le10sport (@le10sport) July 6, 2024

Ronaldo sort du silence sur Instagram