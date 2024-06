Euro 2024 : C’est le jour J, tout savoir sur l’entrée en lice des Bleus !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’Euro 2024 se poursuit ce lundi, avec la tant attendue entrée en lice de l’équipe de France. Mais avant de voir les Bleus se frotter à l’Autriche à 21h, la Roumanie affrontera l’Ukraine à 15h, puis la Belgique fera ses grands débuts face à la Slovaquie lors de la rencontre de 18h. Un beau programme en somme, que le10sport vous propose de découvrir plus en détail.

Après trois premières journées alléchantes, l’équipe de France va faire son entrée en lice sur cet Euro 2024. Après la victoire des Pays-Bas ce dimanche face à la Pologne (1-2), les Bleus vont devoir frapper fort d’entrée de jeu face à une belle équipe d’Autriche. Mais avant ce choc prévu à 21h, les deux premières rencontres du Groupe E vont avoir lieu.



Après sa génération dorée, la Belgique souhaite de nouveau retrouver la gloire, et un beau parcours sur cet Euro pourrait permettre au peuple belge de retrouver foi en son équipe nationale, après les grandes désillusions de 2018 et de 2021...

Euro 2024 : Le groupe de la Belgique en détail https://t.co/xjcOsbaIDo pic.twitter.com/2uGrY8u7JN — le10sport (@le10sport) June 9, 2024

Un Roumanie - Ukraine déterminant

La première rencontre du jour aura lieu à 15h donc, et opposera la Roumanie à l’Ukraine à l’Allianz Arena de Munich. Si, au sein de ce Groupe E de l’Euro, la Belgique est annoncé comme le grand favori, la deuxième place du groupe reste assez ouverte derrière les Diables Rouges . Néanmoins, les Ukrainiens partent sans doute avec un léger avantage, l’effectif roumain étant l’un des plus faibles de la compétition.



Toutefois, rien n’est acté, et ce premier affrontement pourrait rapidement donner un bel élan à la formation victorieuse. Si l’Ukraine souhaite faire douter la Belgique, cela passera par une belle confirmation de leur dynamique positive face à la Roumanie à 15h. Faisant partie des petits poucets de la compétition, les Roumains devront quant à eux jouer libérés…

La Belgique entre en scène

A 18h, la Belgique fera son entrée en lice dans la compétition, face à la Slovaquie d’un certain Milan Skriniar. Le match aura lieu à la Deutsch Bank Arena de Francfort, et paraît assez inégal sur le papier. En effet, la Belgique semble clairement au-dessus de l’intégralité de ses concurrents dans le Groupe E de cet Euro 2024. Attention toutefois à l’excès de confiance pour les Diables Rouges , dont la défense plutôt vieillissante n’est pas la rassurante d’Europe.



Les forces offensives belges sont bien au rendez-vous en revanche. Le duo d’ailiers composé de Jérémy Doku et de Johan Bakayoko pourrait faire bien des dégâts face à la Slovaquie. Tout comme Romelu Lukaku, revanchard après une Coupe du monde 2022 plutôt manquée. Les partenaires de Milan Skriniar eux, à l’instar de la Roumanie, n’ont absolument rien à perdre. Absolument pas favoris de cette rencontre, les Slovaques devront faire preuve d’efficacité en cas d’occasion franche…

Les Bleus doivent donner le ton