Euro 2021 : L’Angleterre de Mason Mount sur le toit de l’Europe ?

Publié le 11 juillet 2021 à 10h44 par La rédaction

La finale entre l’Italie et l’Angleterre promet d’être épique. Mais pour Le 10 Sport, elle sera le sacre des Anglais, avec Mason Mount à la baguette pour faire plier la Squadra Azzura.

Les éliminations successives du Portugal, de la France et de l’Allemagne ont tour à tour dégager le terrain des autres favoris de la compétition. L’Italie et l’Angleterre en faisaient partie, avec un rôle plus prononcé d’outsider. Et voilà les deux nations historiques du football européen en finale d’un Europ qu’elles rêvent, toutes les deux, de gagner. Une affiche cinq étoiles dans laquelle Le 10 Sport se prononce en faveur des… Anglais !

Mount buteur, la jeunesse victorieuse