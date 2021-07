Jeux

Jeu concours : Un maillot et des freebet à gagner !

Publié le 9 juillet 2021 à 17h05 par La rédaction

Pour la finale entre l’Italie et l’Angleterre (dimanche, 21h), Le 10 Sport et Barrière Bet vous propose un jeu concours pour remporter le maillot de l’équipe vainqueur et des freebets. Prêt à gagner ?

Partenaires depuis le début du championnat d’Europe, Le 10 Sport et Barrière Bet vous proposent de parier sur chacune des rencontres de la compétition. Avec quelques jolis coups depuis près d’un mois, et notamment une cote à 6,93 qui a trouvé la cible sur la qualification de l’Angleterre en demi-finale avec un but de Harry Kane. Cette fois, pour la finale, en plus de parier, Le 10 Sport et Barrière Bet de gagner encore un peu plus… En jeu : le maillot de l’équipe qui remportera la compétition et 10 freebets de 10 euros. Comment faire ? Il suffit simplement de tweeter votre pronostic, en précisant les éventuels buteurs pour optimiser vos chances de gagner, avec le hashtag #BarriereBET



Pour cette rencontre, Le 10 Sport vous propose de parier sur la victoire de l’Angleterre, 1-0, avec un but de Jadon Sancho. Un pari coté à 6,90, pour ceux qui veulent nous suivre… Allez, à vous de jouer ! Bonne chance à tous...