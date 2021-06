Foot - Euro

Euro 2021 : La Suède va poursuivre son beau parcours contre l'Ukraine !

Publié le 29 juin 2021 à 7h50 par La rédaction

Après avoir terminé en tête de son groupe E, la Suède parviendra à se hisser pour les quarts de finale de l’Euro ce mardi en s’imposant contre l’Ukraine.

Cette Suède est sans nul doute l’une des belles surprises de cet Euro 2021. Orpheline de Zlatan Ibrahimovic, la sélection suédoise a néanmoins réussi à terminer en tête de son groupe E, et ce devant l’Espagne et la Pologne ! Un match nul contre la Roja (0-0), un court succès 1-0 contre la Slovaquie et une folle victoire 3-2 contre la Pologne lui ont permis de se hisser au stade des huitièmes de finale au cours desquels les hommes de Janne Andersson affronteront l’Ukraine ce mardi à 21h.

Emil Forsberg répondra présent !

Et dans ce duel d’outsiders, nous choisissons de miser sur une victoire de la Suède avec notre partenaire Barrière Bet. Une cote à 2,44 simple et efface pour cela vous est proposée. Mais pour les plus gourmands, nous vous proposons de miser une nouvelle réalisation d’Emil Forsberg, lui qui a déjà inscrit trois buts depuis le début de la compétition, dont deux face à la Pologne. L’occasion de saisir ainsi une jolie cote à 3,55 proposée par Barrière Bet. Vous nous suivez ? Nous, on fonce !