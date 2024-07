Euro 2024 : Espagne - Angleterre : Soirée historique, tout savoir sur cette grande finale !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le jour J est enfin arrivé. Ce dimanche soir, l’Espagne et l’Angleterre vont s’affronter en finale de l’Euro 2024 du côté de l’Olympiastadion de Berlin. Si la « Roja » s’est affirmée comme le grand favori pour la victoire finale, des « Three Lions » revanchards vont tout donner afin de vaincre la malédiction autour de leur absence de trophées internationaux. Présentation de cette journée déjà historique.

L’Euro 2024 touche à sa fin. Ce dimanche soir (21h), l’Espagne et l’Angleterre vont s’affronter en finale du championnat d’Europe, dans un match opposant deux formations aux dynamiques et aux styles bien différents. En effet, la Roja n’a pas tremblé dans cet Euro, et a réalisé un sans-faute. La formation de Luis de la Fuente est la seule nation du tournoi à avoir remporté l’intégralité de ses rencontres. L’Angleterre, pourtant dotée d’un effectif sensationnel, a connu plus de difficultés, se qualifiant pour le tour suivant la plupart du temps dans les derniers instants du match.

Cela a notamment été le cas face aux Pays-Bas en demi-finale, avec le but salvateur d’Ollie Watkins alors que les deux formations se dirigeaient vers les prolongations. Encore poussive, la formation de Gareth Southgate a néanmoins montré beaucoup de caractère dans les moments cruciaux, et n’aura pas démérité. Pour l’Espagne, l’analyse est plutôt simple. Le jeu de possession jadis stérile de la Roja est révolu. Luis de la Fuente a réussi à apporter davantage de tranchant dans les offensives espagnoles, et cela s’est parfaitement mis en place sur ce tournoi, l’Espagne ayant toujours réussi à dominer ses adversaires. En demi-finale, la France malgré un début de match réussi, n’a jamais réussi à passer outre la superbe maîtrise espagnole au niveau de la possession de balle…

Une finale historique !

Cette finale de l’Euro 2024 à Berlin ce dimanche soir sera quoi qu’il arrive historique. En effet, déjà vainqueur du championnat d’Europe à trois reprises (1964, 2008, 2012), l’Espagne pourrait devenir la seule nation à avoir remporté l’Euro quatre fois, devançant ainsi l’Allemagne. Conscient de l’enjeu, Luis de la Fuente a même évoqué la génération dorée espagnole des années 2010 au moment d’évoquer son équipe : « Je crois que c'est une très belle génération, je connais beaucoup d'entre eux depuis les sélections de jeunes. Après, on parle de sélections mythiques de l'histoire du foot espagnol. Mais nous aussi on veut marquer l'histoire. J'ai confiance en ces joueurs, comme en d'autres qui ne sont pas là, pour assurer un beau futur pour le foot espagnol. Mais cela ne veut pas dire qu'ils gagneront toujours ».

Harry Kane : « J'échangerais tout ce que j'ai fait dans ma carrière contre une soirée spéciale »

Pour l’Angleterre, cette finale est synonyme de revanche. Car il y a trois ans, les Three Lions avaient subi un véritable traumatisme à Londres, en s’inclinant en finale de l’Euro 2021 face à l’Italie à l’issue d’une séance de tirs aux but crispante. Pour le moment, seule la Coupe du monde 1966 figure au palmarès international de l’Angleterre, une anomalie pour une nation de ce standing. Capitaine anglais, Harry Kane affirmait ce samedi en conférence de presse que ce match serait l’un des plus importants de sa carrière : « Ce n'est pas un secret que je n'ai pas gagné de trophée par équipe et chaque année qui passe, je suis plus motivé pour changer cela. Il ne fait aucun doute que j'échangerais tout ce que j'ai fait dans ma carrière contre une soirée spéciale et une victoire demain soir ».

Southgate fier des siens, Lamine Yamal impressionne

Également présent en conférence de presse ce samedi, Gareth Southgate a quant à lui affirmé que son équipe avait progressé depuis le dernier Euro : « Au début, on a visualisé. Quand vous essayez de créer des rêves, vous devez avoir une image limpide de ce que vous voulez voir à la fin. Et, vous savez, si nous décomposons cette vision, c'est là où nous voulons aller. Les détails qui doivent être corrigés entrent en jeu. Au cours des deux dernières années on a vu les améliorations que nous devions apporter en tant qu'équipe. Je pense que cela allume un petit feu pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est différent. Il faut impacter le groupe de façons différentes ».

Mais l’Angleterre devra également se méfier d’un phénomène générationnel en la personne de Lamine Yamal. Celui qui a fêté ses 17 ans ce samedi compte bien rentrer dans l’histoire. « J’ai vu une statistique qui disait qu’il avait 12 ans quand le Covid a frappé, c’est assez effrayant », en rigolait même Declan Rice face aux médias. Le prodige du FC Barcelone sera l’une des clefs de cette finale à Berlin…