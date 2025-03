Benzema : Une journaliste révèle leur relation intime !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Désormais loin du Real Madrid, Karim Benzema (Al-Ittihad) a néanmoins vu son nom ressurgir dans la presse espagnole. Ancienne journaliste proche des Merengue, Marta Riesco est revenue plus en détail sur la liaison qu’elle a vécu avec l’attaquant français. Si elle n’était pas en couple avec « KB9 », cette dernière reconnaît l’avoir fréquenté en 2013.

Ballon d’Or 2022, Karim Benzema s’est éloigné des terrains européens. Évoluant depuis 2023 à Al-Ittihad en Arabie Saoudite, l’attaquant français aurait entretenu une liaison avec une journaliste espagnole remontant à ses premières années sous les couleurs du Real Madrid. Ancienne journaliste pour Jugones ou encore El Chiringuito, Marta Riesco est récemment revenue sur son histoire avec Benzema.

« Ce n'était pas une vraie relation, loin de là, mais on se voyait »

« Je me suis rapprochée de lui. Ce n'était pas une vraie relation, loin de là, mais on se voyait, confie-t-elle au micro du podcast Fuera de Lugar. Ce n'était pas mon petit ami. Ils ont des manières étranges de flirter. Au lieu de m'aborder, il m'a demandé mon numéro de téléphone. J'ai reçu un message disant : « Bonjour, comment vas-tu ? Je suis le frère de Karim », bien que quelque temps plus tard, il m'ait dit que c'était lui. Nous nous sommes rencontrés deux ou trois fois et il ne s'est rien passé d'autre. Il s'est comporté de manière exceptionnelle avec moi. Il y a des choses dans sa façon d'être que je n'aime pas et que je préfère couper (...) Je n'ai même pas envisagé autre chose », poursuit Marta Riesco avant de conclure.

« Le premier jour où il est venu me chercher à la maison, c'était très drôle »

« Le premier jour où il est venu me chercher à la maison, c'était très drôle parce que je suis descendue et il m'a dit ‘Je suis déjà en bas’. Je suis descendue, il n'était pas là et je lui ai demandé où il était. Nous parlions depuis des mois et je ne voulais pas le rencontrer. Quand je suis descendue, j'ai vu qu'il y avait un petit brun devant ma porte qui me saluait. Il m'a appelé et m'a expliqué qu'il était son ami, qu'il m'emmènerait à sa voiture. »