Zidane de retour, c’est confirmé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Xabi Alonso est officiellement devenu l’entraîneur du Real Madrid ces derniers jours. Cependant, et alors que son nom a été lié à la Casa Blanca ces dernières années pour ce poste, Zidane pourrait rapidement s’engager dans un projet de football à Madrid… mais pas avec le Real. Explications.

Cela fait à présent quatre ans que Zinedine Zidane n’a plus officié sur un banc de touche. En mai 2021, au terme de la saison de Liga, le champion du monde 98 annonçait son troisième départ du Real Madrid, le second en tant qu’entraîneur. Et alors que son nom a depuis été lié au Real Madrid pour reprendre les rênes de l’effectif, c’est un tout autre projet qui devrait voir le jour dans la capitale espagnole.

Zidane va signer… à Madrid ? Depuis plusieurs années, la marque Z5 de Zinedine Zidane gagne en influence en France, mais pas seulement. Les terrains de fives et de padel à Aix-en-Provence grâce à l’association All for Padel Courts ont engendré diverses ouvertures de complexe notamment à Turin ou encore à Istres. D’après El Confidencial et Marca, Zidane devrait à présent implanter sa marque à Madrid. Son retour dans la capitale pour un projet autre que le football à 11 semble être en bonne voie puisque des réunions avec la Mairie de Madrid ont déjà eu lieu d’après le quotidien madrilène.