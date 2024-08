Vinicius Jr : Le Real Madrid tire la sonnette d'alarme !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La saison est lancée et le Real Madrid commence sérieusement à inquiéter. Le club espagnol a concédé un nouveau match nul jeudi soir sur la pelouse de Las Palmas, la faute à un manque d'efficacité dans le secteur offensif. Considéré comme un pilier de l'effectif merengue l'an dernier, Vinicius Jr a un peu de mal à répondre présent en ce moment, même si c'est lui qui a inscrit le penalty de l'égalisation.

En difficulté depuis le début de la saison même si la victoire en Supercoupe d'Europe avait bien lancé les hostilités, le Real Madrid ne peut plus vraiment se reposer sur ses stars en ce moment. Avec l'arrivée de Kylian Mbappé qui ne semble pas encore dans le coup, la légère mise en retrait de Rodrygo, c'est désormais Vinicius Jr qui a du mal à trouver les solutions. Et forcément, cela suscite quelques interrogations.

Vinicius dans le flou ?

D'après Marca, la situation au Real Madrid est de plus en plus inquiétante concernant Vinicius Jr. En effet, Carlo Ancelotti et les dirigeants du club ont remarqué que le Brésilien n'était plus le même depuis le début de la saison. Le match contre Las Palmas de jeudi soir a confirmé les craintes. Certains mettaient cela sur le dos des avances reçues de la part de l'Arabie saoudite mais il y a plutôt un gros problème de cohésion en attaque entre les grandes stars.

Ancelotti montre au créneau

Conscient qu'il fallait faire mieux que les deux premiers matches de championnat, Carlo Ancelotti avait demandé à ses hommes des efforts avant le match contre Las Palmas. Les Merengues ont encaissé un but très rapidement et ont pataugé longtemps. Selon Marca, le célèbre entraîneur a vu le problème : le manque de solidarité et de jeu d'équipe. Vinicius Jr n'est pas le seul qui doit faire des efforts.