Real Madrid : Mbappé critiqué, l’équipe de France se mobilise

Thomas Bourseau

Lorsque Didier Deschamps se présentait en conférence de presse jeudi afin de convoquer Kylian Mbappé et 22 autres joueurs pour les deux rendez-vous de l’équipe de France en septembre, il y avait eu un coup d’éclair du nouvel attaquant du Real Madrid, puis plus rien. Ce qui avait débouché sur quelques critiques des observateurs en Espagne. Mais le sélectionneur des Bleus n’a certainement pas abandonné Mbappé et l’a défendu comme il se doit devant la presse.

Au moment du passage de Didier Deschamps en conférence de presse jeudi, Kylian Mbappé n’avait pas encore foulé la pelouse de Las Palmas le soir même. De ce fait, le bilan de l’attaquant vedette du Real Madrid était bien en dessous de ses standards habituels. Sur les 15 matchs précédents le point presse du sélectionneur de l’équipe de France, Mbappé n’était alors parvenu à inscrire « que » 4 buts toutes compétitions confondues avec les Bleus, le Real Madrid ainsi que le PSG.

Kylian Mbappé en manque de réalisme au Real Madrid

La première de Kylian Mbappé a été couronnée de succès tant sur le plan personnel que collectif puisque lors de la Supercoupe d’Europe le 14 août face à l’Atalanta, le capitaine de l’équipe de France marquait son premier but avec le Real Madrid et y remportait au passage son premier trophée (2-0). Mais à la situation s’est corsée par la suite avec les deux premières sorties de Mbappé en Liga contre Majorque et le Real Valladolid (1-1 et 3-0). La recrue phare du mercato du Real Madrid n’a pas marqué ni délivré la moindre passe décisive et a semblé par moments en manque de repère sur le front de l’attaque. De quoi lui valoir quelques critiques de l’autre côté des Pyrénées.

«Kylian a toujours marqué des buts et en marquera encore, beaucoup»

Jeudi, Didier Deschamps a annoncé sa liste des 23 joueurs sélectionnés pour représenter la France lors des deux rencontres de la Ligue des nations les 6 et 9 septembre contre l’Italie et la Belgique. Le sélectionneur des Bleus a tenu à calmer les ardeurs de tous sur les débuts poussifs de Mbappé avec le Real Madrid. « Écoutez, il n’a fait que trois matchs. C’est un nouveau club, il a marqué. Il est avec des joueurs différents, une organisation peut-être différente. Donc ça ne se fait pas comme ça même s’il a des grands joueurs autour de lui, il y a des automatismes à trouver, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Lui, il se sent bien, je l’ai vu plutôt en jambes avec du jus. Évidemment que Kylian a toujours marqué des buts et en marquera encore, beaucoup. Là-bas, il y a une exigence qui est encore plus élevée. Il sait pourquoi, c’est son choix, et il a tout pour que ça se passe bien et même très bien ».