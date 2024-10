Vinicius Jr - Ballon d'Or : «La banane du siècle», un ancien du PSG balance

Amadou Diawara

Ce lundi soir, Vinicius Jr a vu Rodri soulever le Ballon d'Or 2024. Et pourtant, la star brésilienne du Real Madrid était la grande favorite pour remporter le Graal cette année. Sur les réseaux sociaux, Serge Aurier a affirmé que le sacre de Rodri était le scandale du siècle.

Grand favori pour remporter le Ballon d'Or cette année, Vinicius Jr a finalement terminé à la deuxième place. En effet, c'est Rodri qui a été sacré ce lundi soir au théâtre du Châtelet de Paris.

Une star internationale se moque du Real Madrid ! https://t.co/FpVFjjOk0k pic.twitter.com/FYOp9mY6z1 — le10sport (@le10sport) October 29, 2024

Rodri a remporté le Ballon d'Or

Alors que Rodri a remporté le Ballon d'Or 2024 - devançant Vinicius Jr (2ème), Jude Bellingham (3ème) et Dani Carvajal (4ème) -Serge Aurier a halluciné. D'ailleurs, l'ancien arrière droit du PSG n'a pas manqué de réagir sur les réseaux sociaux.

«Ils doivent se sentir carotte dans l'histoire»

« La banane du siècle wow. Iniesta, Xavi, Yaya Touré [et] j'en passe. Ils doivent se sentir carotte dans l'histoire. Clim historique et inoubliable », a écrit Serge Aurier sur Snapchat. Pour rappel, Andres Iniesta, Xavi et Yaya Touré n'ont jamais remporté le Ballon d'Or. D'une part, les deux Espagnols étaient sur le podium, derrière Lionel Messi, en 2010. D'autre part, l'Ivoirien a terminé à la douzième place en 2012, 2013 et 2015.