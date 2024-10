Vinicius Jr : Après le boycott du Real Madrid, Guardiola sort du silence

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

N'étant réellement au courant de rien, le Real Madrid avait décidé de boycotter la cérémonie du Ballon d'Or, pensant que Vinicius Jr n'allait pas être sacré. Un choix fort de la part du club dirigé par Florentino Pérez. Chacun a son mot à dire à ce sujet et ce mardi, c'est Pep Guardiola qui a été interrogé sur ce boycott du Real Madrid.

Ce lundi soir, au théâtre du Châtelet, on ne pouvait retrouver aucun membre de la délégation du Real Madrid. Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Carlo Ancelotti... Aucun n'a fait le déplacement à Paris pour assister à la cérémonie. Un choix fort de la part de la Casa Blanca, décidé suite au fait que Vinicius Jr n'allait pas remporter le Ballon d'Or, Rodri (Manchester City) lui ayant été préféré pour cette édition 2024.

Ballon d'Or, racisme... Les explications du clan Vinicius Jr https://t.co/fgIITE0n66 pic.twitter.com/F5c1EeVbzQ — le10sport (@le10sport) October 29, 2024

« Manchester City n'est pas là pour juger les décisions des autres clubs »

Remonté contre France Football, le Real Madrid a donc boycotté la cérémonie et cela n'est clairement pas passé inaperçu. De passage en conférence de presse ce mardi, Pep Guardiola a été interrogé sur cette décision de la Casa Blanca. L'entraîneur de Manchester City a alors répondu : « Il n'y a rien à dire. S'ils ne veulent pas venir, ils ne viennent pas. S'ils ne veulent pas féliciter, ils ne félicitent pas. Manchester City n'est pas là pour juger les décisions des autres clubs et ce qu'ils doivent faire ».

« Ils ont pris leur décision »

Après avoir remporté le Ballon d'Or, terminant devant Vinicius Jr, Rodri avait lui aussi réagi au boycott du Real Madrid. Le joueur de Manchester City avait confié : « Ils ont pris leur décision, ils ne voulaient pas être ici pour leurs raisons. J’ai accepté, je me concentre juste sur mon club, sur mes coéquipiers, les gens qui sont ici, et les gens qui sont heureux de me féliciter, et c’est tout ».