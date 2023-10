Une star du Real Madrid passée proche de l’ennemi ?

Alexis Brunet

Le Real Madrid est pour le moment en tête de la Liga, avant d'affronter le FC Barcelone, pour le Clasico, ce samedi. Si la Casa Blanca est si performante, c'est en grande partie grâce aux nombreux buts de Jude Bellingham. Pourtant le milieu de terrain aurait pu rejoindre le FC Barcelone il y a quelques années.

Ce samedi, l'un des plus gros chocs du football européen va avoir lieu. Le Real Madrid se rend sur la pelouse du FC Barcelone, pour le Clasico. Un match à enjeu, car en cas de victoire, les hommes de Xavi peuvent reprendre la tête aux Madrilènes.

Jude Bellingham flambe au Real Madrid

Cet été le Real Madrid a cassé sa tirelire, non pas pour un attaquant, mais pour un milieu de terrain. La Casa Blanca n'a pas hésité à mettre plus de 100M€ sur la table, afin de s'offrir Jude Bellingham. L'Anglais prouve que les dirigeants madrilènes ne se sont pas trompés pour le moment, car il a déjà marqué onze fois, et il a délivré trois passes décisives, en seulement treize matches toutes compétitions confondues.

Bellingham aurait pu signer au FC Barcelone