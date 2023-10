Le Real Madrid a déjà oublié Mbappé !

Arnaud De Kanel

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, le Real Madrid se cherche une nouvelle star. Recruté pour remplacer le Portugais, Eden Hazard a échoué dans cette mission. Logiquement, Karim Benzema a assumé ses responsabilités en guidant la Casa Blanca vers de nouveaux titres. Mais avec le départ du Français et malgré l'éclosion de Vinicius Jr, Florentino Perez souhaitait recruter Kylian Mbappé cet été. Le président madrilène a échoué mais il peut finalement se consoler son unique gros coup du mercato estival, Jude Bellingham.

Le 1er juillet, le Real Madrid démarrait très fort ce qui promettait d'être un mercato galactique, en recrutant Jude Bellingham. Courtisé par tous les plus grands clubs européens, le milieu de terrain anglais, bien conseillé par un certain Zinédine Zidane, a rejoint la capitale espagnole pour près de 130M€. Et il n'a pas tardé à justifier le prix de son transfert et à faire oublier un certain Kylian Mbappé.

Le Real Madrid veut remplacer Benzema, c’est 17,5M€ https://t.co/ojUU3P9aVo pic.twitter.com/wBo4Fi85KT — le10sport (@le10sport) October 24, 2023

Bellingham, la nouvelle vedette du Real Madrid

Le Real Madrid a flairé le bon coup. Malgré l'échec Kylian Mbappé, les Merengue ont réussi à enrôler Jude Bellingham. Promis à un avenir radieux, le milieu de terrain anglais répond aux attentes, et même mieux. Bellingham compense tout actuellement au Real Madrid. Il se mue en buteur, en passeur, en récupérateur... L'Anglais est partout et il est déjà indispensable à son équipe. Le Real Madrid n'a connu que deux matchs sans l'emporter cette saison, et à chaque fois, Bellingham n'a pas été décisif. En 12 matchs avec son nouveau club, l'ancien joueur du Borussia Dortmund a été décisif à 14 reprises (11 buts et 3 passes décisives). Tout simplement stratosphérique, mais surtout épatant.

Mbappé oublié à cause du phénomène Bellingham