Racisme : Le FC Barcelone attaque une star du Real Madrid

Lors du match de Liga entre le FC Séville et le Real Madrid samedi dernier (1-1), l'attaquant brésilien du Real Madrid a une nouvelle fois dénoncer un grave incident raciste à son égard, de la part de deux supporters sévillans, dont un enfant. Son calvaire continue puisqu'après des passements de jambes effectués sur la pelouse de Braga en Ligue des Champions mardi soir, Mikel Camps, membre du conseil d'administration du FC Barcelone, a attaqué Vinicius, le traitant notamment de clown.

Décidément, l'Espagne semble être bien gangrenée par les agissements racistes de certains. Et encore une fois, comme de nombreuses personnes l'ont fait remarquer sur les réseaux sociaux, le style de jeu de Vinicius Junior, l'attaquant du Real Madrid, sert d'excuses à des comportements racistes à son égard. Trois jours après les graves incidents de Séville, une sortie d'un employé du FC Barcelone ne va rien améliorer.

«Il s'agit de l'épisode isolé numéro 19...»

Après avoir appris que le FC Séville avait identifié l'auteur des faits racistes envers Vinicius, le Brésilien a publié un message sur X (ancien Twitter ) : « Félicitations au FC Séville pour sa rapidité d'action et pour avoir sanctionné un nouvel épisode désolant du football espagnol. Le visage du raciste d'aujourd'hui est affiché sur tous les sites web, comme il l'a été à plusieurs autres occasions. J'espère que les autorités espagnoles feront leur part et changeront la loi une fois pour toutes. Ces personnes doivent également être punies pénalement. Désolé d'être répétitif, mais il s'agit de l'épisode isolé numéro 19. Et ce n'est pas fini... »

«Ce n’est pas du racisme, il mérite des claques pour faire le clown»