Une star déclare sa flamme à Mbappé !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Real Madrid, la constellation de stars s'agrandit. Après Jude Bellingham en 2023 et Kylian Mbappé l'été dernier, c'est Trent Alexander-Arnold, compatriote anglais de Jude Bellingham, qui a déposé ses valises dans la capitale espagnole cet été. Au cours de sa conférence de presse de présentation, Alexander-Arnold a adressé un message spécial à Mbappé.

«À Madrid, on exige le succès et les souvenirs que j'ai de Madrid sont de ce type»

Après avoir flatté les egos de Kylian Mbappé et de Vinicius Jr, Trent Alexander-Arnold a partagé un souvenir de son enfance. L'Anglais a témoigné de la signature de David Beckham à l'été 2003 dans l'année de ses 5 ans et a également pu plus amplement suivre la présentation de Cristiano Ronaldo dans un Santiago Bernabeu plein à craquer à l'été 2009, soit à l'âge de 10 ans pour Alexander-Arnold. Des souvenirs qui lui sont chers comme affirmé en conférence de presse. « Je me souviens de l'arrivée de David Beckham et de Cristiano Ronaldo, une présentation totalement différente de ce que nous avions vu. À Madrid, on exige le succès et les souvenirs que j'ai de Madrid sont de ce type ».