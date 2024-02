Un Français choque le Real Madrid

Jean de Teyssière

Accablé par les nombreuses blessures au poste de défenseur central, le Real Madrid et Carlo Ancelotti n'ont pas d'autre choix que d'innover. Aurélien Tchouaméni a occupé cette place lors de cinq matchs et à chaque fois, le Real Madrid a gagné et n'a pas encaissé de but. De quoi rendre heureux son entraîneur, impressionné par sa capacité à être si performant à un poste qu'il ne connaît pas.

Le Real Madrid poursuit sa saison exceptionnelle. En 35 matchs disputés, le club madrilène en a remporté 29, battant au passage son record de 2011-2012, 2013-2014 et 2014-2015, avec 28 victoires. Cette réussite est aussi à mettre dans le contexte suivant : le Real Madrid fait face à de nombreuses blessures, mais cela ne semble pas embêter les joueurs de Carlo Ancelotti.

Aucun but encaissé lorsque Tchouaméni est défenseur central

Preuve que le nombre de blessés est conséquent au Real Madrid, l'actuel défenseur central s'appelle Aurélien Tchouaméni. Formé comme attaquant au FC Girondins de Bordeaux, c'est finalement en tant que milieu de terrain que l'international français se révélera, dans le club girondin, puis à l'AS Monaco. Mais face à la multitude de blessés en défense centrale (Militao, Alaba) il occupe le poste de défenseur central. Avec réussite puisque lors de ses cinq sorties (face à Gérone, RB Leipzig, Majorque, Osasuna et Getafe), le Real Madrid a gagné sans encaisser de but...

«On dirait qu'il a toujours joué à ce poste»