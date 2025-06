Séparation avec Mbappé : Le père d’une star répond !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Kylian Mbappé et Rodrygo Goes, le divorce pourrait être consommé pendant le mercato estival au vu des dernières tendances du côté du Real Madrid. L’attaquant brésilien éprouverait un manque de motivation à la Casa Blanca et ferait tourner quelques têtes outre-Manche. A Arsenal ? Le club londonien serait intéressé, mais le père de Rodrygo aurait répondu cash…

Au Real Madrid, la mayonnaise n’a pas vraiment pris entre les Quatre Fantastiques. Kylian Mbappé a été intégré au trio d’attaque champion d’Espagne et d’Europe en 2024 composé de Vinicius Jr, Jude Bellingham et Rodrygo Goes. Néanmoins, l’ajout de Mbappé n’a pas permis de remporter le moindre trophée majeur pendant cette campagne 2024-2025.

Rodrygo annoncé sur le départ De plus, Rodrygo se sentirait lésé au Real Madrid selon Marca, sachant qu’il passe sportivement et au niveau du marketing après Kylian Mbappé et les deux autres stars. Au point de faire naître des rumeurs de transfert et notamment du côté d’Arsenal en quête de renforts dans le secteur offensif. Par le biais d’intermédiaires en lien avec des clubs de Premier League, le père de Rodrygo aurait été approché selon The Athletic.