Real Madrid : Zidane s’enflamme pour Guardiola… qui lui répond !

Publié le 26 février 2020 à 4h15 par La rédaction

Avant de s'affronter en huitième de finale de la Ligue des Champions, Zinedine Zidane et Pep Guardiola se sont tous deux encenser en conférence de presse.

Mercredi soir, les huitièmes de finale allers de la Ligue des Champions se terminent avec le choc entre le Real Madrid et Manchester City. L'occasion pour Zinedine Zidane d'encenser Pep Guardiola en conférence de presse : « Il l’a toujours démontré (qu’il était le meilleur coach) : au Barça, à Munich, à Manchester. C’est mon opinion. Il y a beaucoup d’entraîneurs dans le monde du foot. Moi je dis que c’est lui . » Et le technicien espagnol a répondu aux éloges de l'entraîneur du Real Madrid.

Zidane et Guardiola s'encensent