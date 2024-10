Real Madrid : Vinicius Jr victime collatérale d'une guerre ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis ce lundi soir, on connait l'identité du lauréat de l'édition 2024 du Ballon d'Or. Et c'est Rodri, milieu de terrain de Manchester City, qui a été sacré. Une surprise puisqu'on s'attendait à la victoire de Vinicius Jr. La désillusion est totale pour le Brésilien qui pourrait bien être la victime collatérale d'une guerre qui concerne le Real Madrid.

Gagner la Liga et la Ligue des Champions la saison dernière n'aura finalement pas suffi à Vinicius Jr pour remporter le Ballon d'Or. Annoncé pourtant comme le grand favori pour succéder à Lionel Messi, le joueur du Real Madrid n'est arrivé que 2ème. C'est finalement Rodri (Manchester City) qui a obtenu le plus de votes et remporter ce Ballon d'Or 2024.

Real Madrid : «Une honte», cette légende s’emporte pour Vinicius Jr ! https://t.co/MFfhagMJEW pic.twitter.com/kTT0Poww5l — le10sport (@le10sport) October 29, 2024

Le Ballon d'Or influencé par la guerre Real Madrid-UEFA ?

Ce résultat du Ballon d'Or 2024 a provoqué un tremblement de terre en Espagne notamment. Tandis que le Real Madrid crie au scandale, certains tentent de justifier la défaite de Vinicius Jr. Sur le plateau d'El Chiringuito, Josep Pedrerol a lui expliqué : « L'UEFA, l'ennemi du Real Madrid, s'est impliqué dans le Ballon d'Or. La guerre de Ceferin contre la Superligue est évidente ».

« J'en ferai dix fois plus s'il le faut »

Vinicius Jr est donc tombé de très haut en ne remportant pas le Ballon d'Or. Mais la star du Real Madrid entend se relever très vite et très fort. En effet, sur ses réseaux sociaux, le Brésilien a fait passer un grand message, assurant : « J'en ferai dix fois plus s'il le faut. Ils ne sont pas prêts ».