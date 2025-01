Real Madrid : Vinicius Jr sacrifié pour Mbappé ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Formant un duo extrêmement dangereux sur le front de l’attaque du Real Madrid, Kylian Mbappé et Vinicius Jr semblent également s’entendre à merveille. Si pour le moment, le Français a dû s’adapter à ses nouveaux partenaires en Espagne, Carlo Ancelotti pourrait davantage le mettre en valeur en deuxième partie de saison, quitte à créer de la frustration chez le Brésilien. Explication.

Le Real Madrid n’a aucun souci à se faire concernant son secteur offensif. Avec l’arrivée de Kylian Mbappé l’été dernier, le club madrilène dispose d’armes absolues devant le but. Mais six mois déjà après la signature du Français, Carlo Ancelotti tente encore de parfaire au mieux l’harmonie existant entre ses attaquants et l’Italien l’a compris, cela passera notamment par la relation sur le terrain entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr.

Mbappé - Vinicius Jr : Un duo parfait ?

Les deux hommes s’entendent à merveille, et l’ont confirmé lors de l’entraînement public du Real Madrid au réveillon. « Cette année, Vini a remporté de nombreux titres collectifs et des prix individuels mais il garde cette même humilité, c'est ce que j'admire chez lui », a d’abord confié Mbappé à Real Madrid TV, avant que le Brésilien ne lui rende la pareille : « Kylian est un crack. C'est très facile de jouer à ses côtés. Il va marquer de nombreux buts. Cela ne fait que commencer. »

Ancelotti va tout faire pour Mbappé, quitte à réduire l'impact de Vinicius Jr

Clairement, ce duo de vedettes sera attendu au tournant pour 2025. Et après avoir réclamé de l’adaptation à Kylian Mbappé, en imposant notamment à l’ancienne gloire du PSG d’évoluer seul à la pointe de l’attaque, l’entraîneur du Real Madrid compte bien accorder plus de privilèges au numéro 9 en deuxième partie de saison. En effet, d’après l’Equipe, l’épanouissement de Kylian Mbappé est un réel enjeu pour Ancelotti, mais également un enjeu industriel. Ainsi, le quotidien sportif annonce qu’en 2025, les privilèges accordés à Vinicius Jr pourraient être diminués en faveur de Mbappé...