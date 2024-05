Real Madrid : Une attaque de folie est réclamée, Mbappé va adorer

Benjamin Labrousse

Cela ne fait plus aucun doute, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid. L’attaquant du PSG arrive à l’issue de son contrat, et va donc rejoindre une équipe déjà bien rodée en Espagne. Coach des Merengue, Carlo Ancelotti va devoir se creuser la tête concernant son attaque la saison prochaine, et aurait déjà reçu une grande demande à ce propos. Explication.

Le Real Madrid s’apprête à accueillir Kylian Mbappé. D’ici quelques jours, la star du PSG va troquer sa tunique pour rejoindre les Merengue, qui de leur côté, s’apprêtent à disputer la finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund ce samedi 1er juin.

Mercato : Un pote de Mbappé va signer au PSG et rester pendant «longtemps» ? https://t.co/RSQ2e9Vrgx pic.twitter.com/O2ecSelgXS — le10sport (@le10sport) May 30, 2024

Mbappé va retrouver des stars en Espagne

Déjà doté d’une force offensive majeure, le club espagnol va devoir s’adapter de nouveau avec la venue de Kylian Mbappé. Le Français va retrouver Vinicius Jr, Rodrygo, ou encore Jude Bellingham après le PSG, sans compter sur la venue du très prometteur Endrick. Pour l’entraîneur Carlo Ancelotti, une solution va devoir être trouvée pour harmoniser cette fulgurante attaque.

Quatuor de choc au Real Madrid