Real Madrid : Nouveau coup dur pour ce renfort ?

Hugo Chirossel

Après cette trêve internationale, le Real Madrid espérait enregistrer les retours de Thibaut Courtois et d’Eder Militao, tous les deux victimes d'une rupture des ligaments croisés l’été dernier. Mais l’international belge s’est de nouveau blessé et en ce qui concerne le Brésilien, il devra encore patienter avant de reprendre la compétition.

Une saison définitivement à oublier pour Thibaut Courtois. Victime d’une rupture des ligaments croisés l’été dernier, l’international belge avait repris l’entraînement et espérait reprendre la compétition après la trêve internationale. Mais le gardien du Real Madrid souffre désormais d’une rupture du ménisque et ne rejouera finalement pas cette saison.

Mercato - PSG : Le Real Madrid a un gros problème avec Mbappé https://t.co/vXxFYEzj6M pic.twitter.com/0TVM13OxGl — le10sport (@le10sport) March 28, 2024

Retour retardé pour Militao

Une mauvaise nouvelle pour Carlo Ancelotti, qui va également devoir patienter avant de pouvoir compter sur Eder Militao. Comme Thibaut Courtois, l’international brésilien a lui aussi été victime d’une rupture des ligaments croisés cet été. L’entraîneur du Real Madrid avait annoncé son retour après la trêve internationale, mais cela ne sera finalement pas pour tout de suite.

Il ne jouera pas contre Bilbao