Foot - Real Madrid

Menaces, intimidationLa polémique Vinicius prend un gros tournant

Publié le 20 septembre 2022 à 23h30 par Jules Kutos-Bertin

Alors que Vinicius a été victime d’injures racistes de la part d’un chroniqueur d’El Chiringuito, l’attaquant du Real Madrid a publié une vidéo pour répondre. Juste avant que ce post n’apparaisse sur les réseaux sociaux, le Brésilien aurait reçu un coup de pression de la part de certains membres de l’émission afin qu’il ne publie pas sa vidéo. Ce que dément formellement le programme espagnol.

Vinicius Jr aura vécu une semaine mouvementée. Quelques jours avant le derby entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid, ses pas de danse en guise de célébration ont fait jaser. Pire, l’ailier madrilène a été victime de propos racistes de la part d’un chroniqueur d’ El Chiringuito . « On est en Espagne, et il doit respecter ses rivaux et arrêter de danser comme un macaque », a lâché Pedro Bravo, président de l’Association espagnole des agents.

Vinicius menacé après sa vidéo ?

Après cette phrase choc, le Real Madrid avait publié un communiqué pour soutenir son joueur. Vinicius Jr a lui, de son côté, publié une longue vidéo sur son compte Instagram pour dénoncer ces propos. D’après les informations d’Iñaki Angulo, confirmées par ESPN Brésil , Vinicius aurait reçu un coup de pression de la part de l’équipe d’ El Chiringuito pour qu’il ne publie pas cette vidéo. L’entourage du joueur aurait reçu des messages et des appels de certains membres de l’équipe qui ne voulaient pas que l’émission soit considérée comme raciste. Selon Iñaki Angulo, l'un des messages contenait le texte suivant : « Si vous publiez la vidéo, nous vous détruirons ». Après la victoire du Real Madrid et la belle performance de Vinicius, les chroniqueurs d’ El Chiringuito ont continué leurs critiques envers le Brésilien. Une petite vengeance suite à la vidéo assure son entourage.

🚨 @jpedrerol HABLA CLARO:❌"Es MENTIRA que hemos AMENAZADO a VINICIUS"❌📄"Estamos preparando una querella criminal contra el que nos ha llamado mafiosos". pic.twitter.com/eutKIndKbi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 20, 2022

El Chiringuito dément les accusations