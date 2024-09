Real Madrid : Mbappé «va marquer l’histoire» après son transfert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sous le feu des critiques, Kylian Mbappé a fini par inscrire ses deux premiers buts en Liga sous le maillot du Real Madrid dimanche dernier contre le Betis Séville. Les premiers d’une longue série selon Joselu. L’ancien attaquant de la Casa Blanca est persuadé que le Français marquera l’histoire du club.

Transféré à Al-Gharafa, au Qatar, Joselu est toujours attentif à ce qui se passe au Real Madrid. Il a d’ailleurs rendu visite à ses anciens coéquipiers le week-end dernier, à l’occasion de la victoire face au Betis Séville (2-0), et a donc assisté aux deux premiers buts dans le championnat espagnol de Kylian Mbappé.

« Mbappé est comme un pot de ketchup »

« Pour être honnête, je n'y prête pas beaucoup d'attention. Je sais ce qu'est Madrid et je connais les conditions dans lesquelles évolue Mbappé. Mbappé est comme un pot de ketchup. Au début, vous le pressez et il ne sort pas, puis la tomate sort d'un seul coup », a répondu Joselu, lorsqu’il a été interrogé par AS sur les difficultés de Kylian Mbappé au Real Madrid.

« Mbappé va marquer l'histoire de Madrid »

L’international espagnol (13 sélections) est persuadé que le capitaine de l’équipe de France va marquer l’histoire du Real Madrid : « Il a déjà marqué deux buts contre le Betis et il va continuer à marquer. Mbappé va marquer l'histoire de Madrid, lui et tous ceux qui l'entourent. »