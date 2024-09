Real Madrid : Vinicius Jr déclenche une énorme polémique en Espagne

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur du Real Madrid, Vinicius Jr a très souvent été victime d’actes racistes pour les supporters adverses ces derniers mois et ça continue encore. N’en pouvant plus de cette situation en Espagne, le Brésilien a lâché une incroyable déclaration, évoquant son souhait de voir la Coupe du monde 2030, qui doit se dérouler en Espagne, être délocalisée. Des propos de Vinicius Jr qui font aujourd’hui vivement réagir de l’autre côté des Pyrénées.

En course pour être le prochain Ballon d’Or, Vinicius Jr a montré à quel point il pouvait être excellent avec le Real Madrid. Malgré ses performances, le Brésilien n’a pas vécu que des moments faciles en Espagne. En effet, les actes racistes à son encontre se sont multipliés de l’autre côté des Pyrénées, chose que Vinicius Jr espère voir s’arrête le plus vite possible.

Le coup de gueule de Vinicius Jr contre le racisme en Espagne

Pour CNN, Vinicius Jr s’est exprimé sur le racisme dont il est victime en Espagne, allant jusqu’à évoquer une possible délocalisation de la Coupe du monde 2030 si cela continue. « Jusqu’en 2030, nous avons une très grande marge d’évolution. J’espère donc que l’Espagne pourra évoluer et comprendre à quel point il est grave d’insulter. une personne à cause de la couleur de sa peau, parce que si en 2030 les choses n’évoluent pas, je pense qu’il faudra changer de lieu », a lâché le numéro 7 du Real Madrid.

« J’espère qu’il va rectifier immédiatement »

Bien évidemment, les propos de Vinicius Jr ne passent pas inaperçus, notamment en Espagne. Maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ne s'est pas fait prier pour répondre au joueur du Real Madrid. « J’espère qu’il va rectifier immédiatement. Nous sommes conscients des épisodes racistes dans la société et que nous devons travailler dur pour y mettre fin. C’est injuste avec l’Espagne et Madrid de dire que nous sommes une société raciste », a-t-il lâché, rapporté par AS.