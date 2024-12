Real Madrid : Mbappé reçoit une réponse en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après plusieurs mois d'attente, Kylian Mbappé est enfin sorti du silence alors qu'il traverse une période très délicate. L'attaquant du Real Madrid n'a ainsi pas hésité à pointer du doigt les observateurs qui le critiquent depuis le début de saison. Mais Christophe Dugarry lui a répondu, assurant que cela ne lui faisait pas plaisir.

Très attendue, la prise de parole a eu lieu dimanche soir au micro de Mouloud Achour lors de l'émission Clique TV sur Canal+. L'occasion pour Kylian Mbappé d'évoquer de nombreux sujets, comme les critiques dont il fait l'objet depuis sa signature au Real Madrid. Mais Christophe Dugarry lui a répondu.

Dugarry répond à Mbappé

« Personne ne prend du plaisir à dire du mal de toi. Tout le monde a envie que tu réussisses et que tu sois le meilleur. Mbappé, tu ne donnes à manger à personne. Avant toi, on travaillait et on travaillera après », lâche-t-il au micro de Rothen s’enflamme sur RMC avant de poursuivre.

«Les règles c'est toi qui les as fixées dès le départ»

« Les règles c'est toi qui les as fixées dès le départ. Tu n'as jamais fait preuve d'humilité. Il a parlé que des performances et ça a fait sa force. On te répond avec la même exigence que tu t'es imposée et là, tu fuis. Cette victimisation est insupportable. Tu aurais dû être modeste et timide. Tu as montré les muscles et tu te plains dès que tu n'as plus de muscles », ajoute Christophe Dugarry.