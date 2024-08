Real Madrid : Mbappé plombé par deux phénomènes ?

Pierrick Levallet

Pour ses débuts au Real Madrid, Kylian Mbappé s’attendait très certainement à mieux. Le capitaine de l’équipe de France n’a pas encore retrouvé son véritable niveau et peine à prendre ses marques dans le onze de Carlo Ancelotti. Et si jamais il venait à ne pas donner le maximum de lui-même, il pourrait bien perdre sa place au profit de deux autres phénomènes.

Présenté en grande pompe dans un Santiago Bernabéu plein à craquer après son transfert libre en provenance du PSG, Kylian Mbappé était naturellement très attendu pour ses débuts au Real Madrid. Mais le capitaine de l’équipe de France avait sans doute rêvé mieux. Peinant à prendre ses marques dans le onze de Carlo Ancelotti, l’attaquant de 25 ans vit ses premières galères chez les Merengue. Ses prestations sont bien loin de son niveau habituel pour le moment, ce qui n'a pas manqué d'interroger.

Mbappé déjà critiqué en Espagne ?

Et naturellement, la presse espagnole ne l’a pas épargné. Kylian Mbappé fait déjà l’objet de certaines critiques en Espagne, à tel point que son transfert est déjà remis en question. Malgré tout, l’ancien du PSG garde la confiance de ses coéquipiers et surtout de sa direction, qui compte sur lui lors des moments clés de la saison. Mais Kylian Mbappé est conscient que tout pourrait basculer d’un moment à l’autre.

Endrick et Brahim Diaz ont leur carte à jouer au Real Madrid

Comme le rapporte MARCA, Kylian Mbappé sait que la concurrence est beaucoup plus rude au Real Madrid qu’au PSG. Endrick et Brahim Diaz, décrits comme de véritables phénomènes, vont lui mettre la pression et certainement lui donner du fil à retordre cette saison. Kylian Mbappé est conscient qu’il va devoir rester concentré et surtout donner son maximum s’il ne veut pas perdre sa place au profit de l’attaquant brésilien et du milieu offensif international marocain. À suivre...