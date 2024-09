Real Madrid : Mbappé met fin au malaise, Zidane et Beckham imités

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Kylian Mbappé avait inscrit son premier but avec le Real Madrid lors de la Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta Bergame, le Français n'avait toujours pas trouvé le chemin des filets en championnat avec la Casa Blanca. Il aura finalement fallu attendre la 4ème journée pour que Mbappé trouve le chemin des filets. Et c'est le Betis Séville qui a permis à l'ancien du PSG de débloquer la machine. Un scénario qui n'est pas sans rappeler ce qu'ont vécu Zinedine Zidane et Beckham.

Ça y est, Kylian Mbappé a enfin débloqué son compteur, réussissant à marquer en championnat avec le Real Madrid. Après être resté muet lors des 3 premières journées de Liga, le Français a donc attendu la rencontre face au Betis Séville ce dimanche soir pour débloquer la machine. Ayant marqué son premier but sur une superbe offrande de Federico Valverde, Mbappé a ensuite remis ça en inscrivant un doublé sur un penalty que Vinicius Jr l'a laissé tirer.

« Un grand moment pour moi »

Kylian Mbappé l'a attendu et ce but avec le Real Madrid a bien évidemment fini par arriver. De quoi donner le sourire au principal intéressé. « Combien d’années j’ai attendu ce moment ? Beaucoup d’années, beaucoup d’années (sourire). Aujourd’hui, c’est une réalité. C’est sûr que c’est un grand moment pour moi. Mais avant tout, c’est un grand moment pour l’équipe. A la maison, nous savons que nous devons toujours gagner après le match à Las Palmas, il y a eu pas mal de déception c’est sûr parce qu’au Real Madrid, nous nous devons de gagner tous les matchs. Ce fut un match difficile, mais au final on a gagné avec la manière et nous sommes très heureux », a notamment Mbappé après avoir marqué contre le Betis Séville.

Mbappé comme Zidane et Beckham

Kylian Mbappé remercie donc le Betis Séville de lui avoir permis de débloquer son compteur buts. Et avant le Français, d'autres légendes du Real Madrid ont connu le même destin. En effet, comme le rappelle Mundo Deportivo, Zinedine Zidane et David Beckham avaient eux aussi inscrit leur premier but au Real Madrid face au club andalou. Pour ce qui est de Zizou, cela remonte à septembre 2001. L'ex-numéro 5 merengue avait alors attendu son 3ème match de Liga pour faire trembler les filets. Le Betis Séville est donc la victime préférée des stars du Real Madrid puisqu'il faut également ajouter Beckham. En 2003, à peine arrivée de Manchester United, l'Anglais avait marqué dès la première journée de Liga contre les Andalous.