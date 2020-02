Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Zidane est soutenu par sa direction pour le cas Gareth Bale !

Publié le 10 février 2020 à 0h00 par Th.B.

Alors que Zinedine Zidane s’est agacé en conférence de presse d’après-match face à Osasuna ce dimanche (4-1) concernant sa gestion du cas Gareth Bale, Emilio Butragueño a apporté son soutien au coach du Real Madrid.

« Le problème, c'est qu'ils veulent que nous ayons un problème avec Gareth, mais il n'y en a pas. Il y a beaucoup de joueurs et ce n'est pas facile de gérer tout ça. C'est un joueur très important, il l'a toujours montré et il va continuer à jouer, comme tout le monde » . Voici le message que Zinedine Zidane a fait passer lors de sa conférence de presse d’après-match ce dimanche après-midi alors que le Real Madrid a conforté sa première place au classement de Liga grâce à son succès sur la pelouse d’Osasuna (4-1). L’entraîneur a réfuté la rumeur comme quoi il avait un souci particulier avec Bale qui ne dispose pas d’un statut de titulaire indiscutable au Real Madrid. Le technicien français prône un turnover puisqu’il a à disposition un groupe étoffé. Et la position de Zidane est totalement justifiée selon Emilio Butragueño.

« C’est le message que Zidane veut transmettre »