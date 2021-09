Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Ancelotti fait une annonce pour Bale !

Publié le 14 septembre 2021 à 19h05 par A.D.

Touché à l'entrainement, Gareth Bale sera absent ce mercredi face à l'Inter. Comme l'a précisé Carlo Ancelotti, l'international gallois sera éloigné des terrains pendant plusieurs jours.