Real Madrid : L’inattendue révélation sur «la guérison» de Kylian Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 8 décembre dernier, Kylian Mbappé avait décidé de sortir du silence. Une prise de parole très attendue et pour cela, le joueur du Real Madrid s’était exprimé à Clique, au micro de Mouloud Achour. Et voilà que depuis cette intervention médiatique, ça va beaucoup mieux pour Mbappé. Ce ne serait pas un hasard selon Daniel Riolo.

Au cours des derniers mois, Kylian Mbappé a traversé une période très compliquée, que ce soit sportivement ou extra-sportivement. Tout le monde attendait et réclamait une prise de parole du joueur du Real Madrid, ce qui est arrivé à l’occasion de son interview pour Clique. Mbappé a alors abordé de nombreux sujets, avouant notamment que ça n’allait pas bien, mais qu’il n’était pas en dépression.

La saga Mbappé continue ! Une surprise pourrait bien tout changer dans son avenir. 🔍

➡️ https://t.co/6F0q7rxpgX pic.twitter.com/OLa2fqwgnX — le10sport (@le10sport) December 25, 2024

« Ça fait partie de sa guérison »

Hasard ou coïncidence, depuis cette prise de parole, ça va mieux pour Kylian Mbappé avec le Real Madrid. Aux yeux de Daniel Riolo, cette interview a pesé énormément pour la guérison du Français. « L’interview de Mouloud Achour ? Je maintiens que ça fait partie de sa guérison, le besoin de parler. En plus, ce n’est pas pour rien qu’Ancelotti a eu cette phrase « l’adaptation est terminée ». Dans la foulée, il t’envoie une frappe de 20 mètres en lucarne », a-t-il confié pour L’After Foot.

« On a globalement sous-évalué l’importance de cette interview »

« On a globalement sous-évalué l’importance de cette interview, qui n’était pas si nulle que ça. Mais on va encore dire que je suis en protecteur. On est que juste sur le sujet », a ensuite conclu Daniel Riolo.