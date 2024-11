Real Madrid : Le vestiaire «anéanti» par l’arrivée de Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est un fait, Kylian Mbappé est à des années-lumières de son meilleur niveau. A 25 ans, l'international français traverse la crise sportive la plus grave de sa carrière, et ses affaires extra-sportives viennent obscurcir un peu plus le tableau. Pour Jean-Michel Larqué, le champion du monde 2018 a la tête ailleurs, ce qui inquiéterait véritablement ses coéquipiers au Real Madrid.

Kylian Mbappé n’est que l’ombre de lui-même depuis son arrivée au Real Madrid. Et même au-delà si l’on compare ses dernières années au PSG. Le déclassement est brutal pour l’international français, qui occupe le poste d’avant-centre à contre cœur et qui semble avoir la tête ailleurs.

Mbappé en détresse

« Depuis deux ans, il a pris le toboggan de la piscine. Et puis là, il est tombé dans la piscine, et on a l’impression qu’il ne sait plus nager. Il est en détresse et il attend qu’on lui lance une bouée. Il a perdu ses repères » a commenté Jean-Michel Larqué sur RMC.

« Son arrivée a décalé et anéanti certains joueurs »

Larqué s’interroge, même, sur la pertinence de l’opération Mbappé au Real Madrid. Car à part créer des problèmes et malmener l’influence de Jude Bellingham, le joueur n’apporte pas grand chose en ce début de saison. « J'ai l'impression que Mbappé ne sait pas comment s'en sortir. Il a perdu pied au niveau de son image. Aujourd'hui, au Real, tout le monde commence à s'inquiéter. Son arrivée a décalé et anéanti certains joueurs » a déclaré la légende de l’ASSE lors de l’émission Rothen S’Enflamme.