Real Madrid : Le grand patron insulté de «raciste» ?

C’est une révélation qui devrait faire grand bruit en Espagne. Alors que la création d’une Super League, concurrente à l’actuelle Ligue des Champions, fais parler depuis de nombreuses années, l’UEFA se bat pour empêcher ce projet de voir le jour. Président de l’instance européenne, Aleksander Čeferin s’est retrouvé en première ligne pour tenter de tuer dans l’œuf le plan élaboré par le Real Madrid. Et Florentine Pérez, président des Merengues, aurait été insulté par le Slovène.

C’est un projet qui fait beaucoup parler dans le monde du football. Si ce fantasme n’est pas né hier, l’idée de voir émerger une ligue fermée, à laquelle participerait les plus grands clubs européens, effraie une partie des fans du ballon rond. Notamment imaginé par Florentino Pérez, ce plan ne plaît évidemment pas à l’UEFA, qui ne veut pas qu’un concurrent à sa Ligue des Champions voit le jour. Cet immense potentiel changement crée forcément des tensions, et Aleksander Čeferin s’est semble-t-il emporté à ce propos. D’après le média espagnol The Objective , le président de l’UEFA a copieusement insulté le président du Real Madrid.

« C’est un idiot et un raciste ! »

D’après The Objective , Aleksander Čeferin aurait eu, via WhatsApp, une conversation avec Luis Rubiales, alors fraîchement élu à la tête de la RFEF. Et le président de l’UEFA aurait tenu des propos qu’il n’aurait certainement préféré ne pas voir être déballés dans la presse : « Je suis également fier, n’oubliez pas. Je ne veux pas parler avec lui. Je ne le ferais que grâce à vous. C’est un idiot et un raciste ! Ne calme pas les choses pour moi, je n’en ai pas besoin. Je veux juste que tu sois fort » Aurait-il déclaré, visant lourdement Florentino Pérez.

La Super League, un projet qui fait débat

Depuis 2021, le projet d’une Super League Européenne a été dévoilé au grand jour. Si l’ensemble des clubs, sauf le Real Madrid, ont déclaré s’être retiré du projet, les Merengues tentent toujours de mettre leur plan à exécution. En décembre dernier, la Cour de justice de l’Union européenne avait remis en cause le monopole de l’UEFA et de la FIFA sur l’organisation des compétitions de football en Europe. Une grande victoire pour les défenseurs du projet.