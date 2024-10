Real Madrid : «Je donnerais ma maison», son pari fou pour le Ballon d'or !

Thomas Bourseau

La Ligue des champions et la Liga pour sa première saison au Real Madrid. Jude Bellingham n'a raté que la Coupe du roi en club la saison dernière puisqu'il a en plus remporté la Super Coupe d'Europe au mois d'août. Quelques semaines plus tôt, Bellingham se hissait jusqu'en finale de l'Euro avec l'Angleterre. Doit-il être sacré Ballon d'or ? C'est un grand oui du point de vue de Thomas Meunier.

A l'été 2023, Jude Bellingham quittait à son tour le Borussia Dortmund, un an après Erling Braut Haaland qui avait décidé de snober le Real Madrid afin de déposer ses valises à Manchester City où il a raflé la Ligue des champions dès sa première saison. De son côté, Bellingham a décidé de marcher sur les traces de son idole Zinedine Zidane en signant au Real Madrid pour 100M€ environ et en arborant le fameux numéro 5 de Zizou.

Jude Bellingham a manqué de peu la saison parfaite

Ce qui lui a porté chance car comme Zinedine Zidane, Jude Bellingham a remporté la C1 dès sa première saison en tant que joueur du Real Madrid. Régulièrement buteur au fil de la saison dernière, lui qui évoluait dans un rôle de milieu offensif derrière Vinicius Jr et Rodrygo Goes notamment, Bellingham s'est également hissé jusqu'à la finale de l'Euro avec l'Angleterre en plus d'avoir soulevé à la fois la Ligue des champions et la Liga avec le Real Madrid.

«Jude est sensationnel. Je donnerais ma maison pour qu'il soit Ballon d'or»

De quoi lui faire disposer d'un gros CV pour le Ballon d'or 2024 au vu de ses performances de l'exercice précédent. Et Thomas Meunier a d'ailleurs milité au micro de TF1 pour l'émission Téléfoot dimanche soir afin que Jude Bellingham soit le lauréat du Ballon d'or après avoir hérité du Trophée Kopa, à savoir le meilleur espoir du football mondial âgé de moins de 21 ans. « Jude est sensationnel. Je donnerais ma maison pour qu'il soit Ballon d'or ». Le message de l'ancien coéquipier de Jude Bellingham au Borussia Dortmund est passé.