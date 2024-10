Real Madrid : «Il n’a pas été mauvais», il balance sur Mbappé !

Jean de Teyssière

Le Real Madrid a pris une véritable gifle face au FC Barcelone lors du Clasico. Les hommes d’Hansi Flick ont parfaitement respecté le plan de leur entraîneur, qui était de mettre le plus souvent possible les attaquants adverses en position de hors-jeu. Mbappé s’est fait piéger et selon Luis Fernandez, il a juste subi l’incroyable tactique barcelonaise.

Avec le recrutement de Kylian Mbappé cet été, les supporters du FC Barcelone devaient s’inquiéter des Clasicos à venir, tandis que les supporters madrilènes sont certainement devenus encore plus sereins. Mais c’était sans compte sur l’arrivée de l’entraîneur allemand, Hansi Flick, qui a broyé les ambitions madrilènes.

Mbappé s'est fait piéger, le Real Madrid sort du silence https://t.co/IqgdJN7wXK pic.twitter.com/tgFMZH15ZT — le10sport (@le10sport) October 27, 2024

Huit fois hors-jeu, un record

Face au FC Barcelone, Kylian Mbappé a été signalé huit fois hors-jeu. Cela n’était jamais arrivé dans l’histoire des Clasicos. Preuve que la tactique du FC Barcelone qui était de mettre en place une ligne défensive haute était la bonne…

«Ce n’est pas Kylian qui a été mauvais»

Dans des propos relayés par Le Parisien, l’ancien entraîneur du PSG, Luis Fernandez, analyse le match de Mbappé : « Ce n’est pas Kylian qui a été mauvais. Ce sont les défenseurs de Barcelone qui ont été parfaits dans l’alignement de leur défense. On voit que c’est hyper bien travaillé. Ça se joue à un dixième de seconde. C’est très fort. »