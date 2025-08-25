Real Madrid : Il annonce son départ, coup de théâtre pour Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré le beau succès du Real Madrid contre Oviedo ce dimanche soir (3-0), l’ambiance n’est pas totalement sereine pour tout le monde. Mis de côté une nouvelle fois par Xabi Alonso, Dani Ceballos semble résigné. Le milieu de terrain espagnol de 29 ans a laissé entendre sur les réseaux sociaux que son départ était imminent.

Nouvelle victoire pour le Real Madrid. Le club merengue a signé un match plein sur la pelouse du Real Oviedo avec une victoire nette (3-0) grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un but de Vinicius. Le Real Madrid semble prêt pour la suite de la saison, et son effectif paraît désormais stabilisé à l’approche de la fin du mercato. Mais dans cette belle dynamique collective, un nom reste à l’écart : Dani Ceballos.

La fin approche pour Ceballos Alors que le milieu de terrain espagnol aurait pu profiter des absences d'Eduardo Camavinga et de Jude Bellingham, il n’a pas été utilisé par Alonso, pas même en fin de match. Déjà cantonné à une entrée symbolique dans les arrêts de jeu face à Osasuna, Ceballos n’entre clairement pas dans les plans du Real Madrid.