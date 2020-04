Foot - Real Madrid

Real Madrid : F1, Karting... La fake-news qui a affolé la presse espagnole sur Giroud et Benzema !

Publié le 3 avril 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que le clash entre Karim Benzema et Olivier Giroud a largement fait parler, la presse étrangère s'est faite bernée par un poisson d'avril. Explications.

« Vous savez quoi, je vais répondre à tout le monde, ça va être vite fait les mecs. On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Moi, je sais que je suis la F1. Il a sa carrière, il fait ce qu'il veut, met les buts qu'il veut. Il est dans son coin, je suis dans mon coin, je ne pense pas à lui ». Il y a quelques jours, Karim Benzema défrayait la chronique avec sa sortie sur Olivier Giroud. Une phrase qui a fait le tour de l'Europe et qu n'a pas manqué de faire le buzz au point que la presse étrangère tombe dans le panneau d'un poisson d'avril.

La fausse réponse de Giroud a fait le buzz

En effet, mardi 1er avril, le site BeFoot se lance dans un poisson d'avril et inventant la réponse d'Olivier Giroud à Karim Benzema : « Un Karting qui a remporté la Coupe du monde . » En France, cette déclaration n'a pas beaucoup circulé, mais la notion de poisson d'avril est beaucoup moins commune à l'étranger qui s'est donc jeté sur cette fake-news pour en faire des articles. En Espagne, personne n'y a échappé. De Marca à AS en passant par Mundo Deportivo et Sport , tout le monde s'est précipité pour reprendre la supposée déclaration d'Olivier Giroud. En Angleterre, le Sun et le Daily Mirror sont également tombés dans le piège tendu par BeFoot qui a par la suite reconnu qu'il s'agissait d'un poisson d'avril. Pour leur défense, la coutume des blagues le 1er avril est très française. En attendant, Olivier Giroud n'a toujours pas répondu à Karim Benzema.

Bon les gars.. Vous avez vu la date aujourd'hui ? Nous sommes le 1er avril, donc bien sûr que cette decla est une fausse ?'??(Tranquille Karim c'était une petite blagounette, et Olivier t'es le sang ne nous attaque pas en justice ❤) https://t.co/9DWdrqZB1d — BeFoot (@_BeFoot) April 1, 2020