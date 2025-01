Real Madrid : Décision imminente, Mbappé va être fixé !

Arnaud De Kanel

Le Real Madrid a décroché un succès inespéré vendredi soir face au FC Valence. Menés après l'ouverture du score d'Hugo Duro, les hommes de Carlo Ancelotti ont longtemps couru après le score, la faute notamment à un pénalty raté de Jude Bellingham. Le coach italien a promis de désigner un tireur attitré pour le reste de la saison.

Encore une fois, le Real Madrid a fait preuve d'une énorme force de caractère pour se sortir du piège tendu par le FC Valence. La lanterne rouge de Liga avait pourtant fait le plus dur en ouvrant le score avant de se faire rejoindre en fin de rencontre et de finalement s'incliner après un but de Jude Bellingham qui avait raté un pénalty un peu avant.

Bellingham rate son pénalty

Le Real Madrid en est donc à trois pénaltys ratés depuis le début de la saison : deux par Kylian Mbappé et un par Jude Bellingham. Seul Vinicius Jr n'en a pas raté un seul. Le Brésilien pourrait donc devenir le tireur attitré désigné par Carlo Ancelotti. Le coach va se pencher sur la question.

Ancelotti va choisir un tireur !

« Je suis ennuyé, on a raté trois penaltys. Je pense qu’il est désormais de ma responsabilité de choisir un tireur attitré », a confié Carlo Ancelotti en conférence de presse. Kylian Mbappé va bientôt être fixé.